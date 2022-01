In piazza Resistenza partigiana non è saltato il bancomat

Milano. Ieri è stato diffuso dalla chat Telegram Welcome to Favelas un video che mostra un grande buco nella vetrina di una banca. La voce di sottofondo dice che hanno fatto saltare il bancomat della banca Intesa San Paolo.

In realtá non è saltato il bancomat, ma è successo di peggio. Un motorino che era appoggiato alla vetrina della banca ha preso fuoco e il calore ha fatto saltare in aria la vetrina della banca. Non una rapina quindi ma un brutto incidente.

Un incidente che da un certo punto di vista è causa danni peggiori della rapina. Se si guardano i fatti da punto di vista del proprietario del motorino, oltre ad aver subito la perdita del mezzo di trasporto si potrebbe trovare a dover risarcire banca Intesa, speriamo tramite l’assicurazione. A me poi rimangono sempre dei dubbi quando mi parlano di auto o moto ferme che prendono fuoco da sole. Specie in inverno. L’auto combustione infatti ha bisogno di temperature alte, per verificarsi.