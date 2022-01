Gratosoglio. Un dormitorio nelle cantine delle case Aler

Poi c’è il timore dell’incendio. “Nelle cantine si accumulano cartoni e altro materiale, e sono luoghi freddi. Se per scaldarsi accendono dei fuochi, potrebbero provocare un incendio in un attimo. Saranno i primi a rimetterci, non avrebbero vie di fuga e potrebbero morire asfissiati. Senza contare il rischio che fanno correre a chi abita nel quartiere.”

La situazione è descritta come al limite della sopportazione e della paura. “sappiamo che vanno lì sotto a dormire e sappiamo anche da dove vengono. Sono gli africani che andavano a dormire al dormitorio della scuola Gialla e che hanno concluso il tempo massimo di permanenza. Come finiscono i giorni, si trasferiscono nelle nostre cantine. Nessuno vuole che muoiano di freddo, ma non è giusto che dormano lì”, “Rendono le cantine inutilizzabili. Non possiamo usarle anche se ne paghiamo l’affitto”, dicono alcuni residenti del quartiere.

Alessandra Gornati

Mi piace leggere, mi piace scrivere, ma amo la privacy. Vivo in un piccolo Comune, e questo mi condiziona. Si potrebbe dire che amo parlare di quello che capita agli altri, ma se parlano di me, mi sembra di mettermi in mostra e sono in imbarazzo. Pensa a me come ad una donna timida e invisibile, senza misteri ma molto ricca nell'anima. Quello che do al mondo, lo do con le mie parole.