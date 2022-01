Auto con a bordo 3 giovani si ribalta nella notte. Besozzo (Va)

Sirene nella notte di lunedì 3 gennaio 2022 a Besozzo (VA). La chiamata al 118 è stata fatta alle 23.29 per un brutto incidente stradale in via Trieste. Una macchina si è ribaltata. Coinvolte tre persone: una ragazza di 17 anni e due ragazzi di 19 e di 20 anni.

Il 118 ha inviato sul posto 2 ambulanze. Allertati anche i carabinieri di Varese e i vigili del fuoco. Fortunatamente due dei ragazzi, che sono rimasti feriti, non erano in condizioni gravi. Sono stati trasferiti all’ospedale di Angera e di Cittiglio.