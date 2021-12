Furto a casa di Stefano Sensi mentre il calciatore è allo stadio

Degli ignoti hanno forzato la porta finestra della cucina e sono entrati nell’appartamento. Ingente il bottino: il valore totale è quantificato in 200mia euro. Difficile peró che i ladri riescano a monetizzarlo. Infatti hanno rubato un orologio Patek Philippe valutato 70mila euro, dei gioielli e le borse griffate della moglie. Sono tutti oggetti facilmente riconoscibili e la cui proprietà è registrata.

Milano. Brutta sorpresa per il calciatore interista Sensi che, questa notte, al ritorno a casa dopo la partita allo stadio di San Siro, ha scoperto che dei ladri avevano svaligiato il suo appartamento, nella zona di piazza Gae Aulenti.

