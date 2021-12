Incidente con mezzo pesante. Muore un 37enne. San Giuliano e San Donato Milanese

Al momento non sappiamo fornire i dettagli dell’accaduto in quanto l’incidente sull’autostrada Na>Mi è accaduto circa ore fa. Mancavano infatti pochi minuti alle 3 quando, sul tratto di San Giuliano e San Donato Milanese si è verificato l’incidente che ha visto coinvolto un mezzo pesante.

A rimanere feriti un uomo di 57 anni e uno di 37. Purtroppo per quest’ultimo non c’è stato nulla da fare. È deceduto. Nulla hanno potuto fare i soccorritori delle 2 ambulanze e quelli dell’automedica inviati sul posto dal 118. Il 57enne è stato invece trasferito in codice verde ma sotto shock all’ospedale di San Donato Milanese. Allertati anche i vigili del fuoco.