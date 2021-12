Laboratori di Chimica e Fisica alla missione in Togo di Maristella Bigogno e Suor Patrizia. “Cuori Grandi onlus”

La missione di Maristella Bigogno e Suor Patrizia in Togo si allarga attraverso l’allestimento di laboratori che permetteranno agli studenti di specializzarsi nelle applicazioni. Il progetto per il 2022 è stato illustrato martedì 14 dicembre da Francesco Bigogno, presidente di “Cuori Grandi onlus” attraverso la presentazione del calendario di “Cuori Grandi onlus” per il 2022. Attraverso l’acquisto del calendario, che in molti considerano ormai un oggetto da collezione, si potrà contribuire al progeetto che avrà un investimento pari a circa 5mila euro. E’ altresì possibile donare a “Cuori Grandi onlus” con bonifico bancario: Iban IT54 P030 6909 6061 000 00118 595 attraverso Banca Intesa San Paolo. Per il 5 per mille il codice fiscale è invece 93032880150. Per monitorare ciò che viene fatto quotidianamente in missione, visionare il sito www.cuorigrandi.org. Il futuro, infatti, dipende da cosa fai oggi (per citare il titolo del calendario del 2022.

Promozioni

Questo il messaggio che arriva dalle missionarie e dalla onlus: “I ragazzi crescono, la nostra scuola è ormai alle porte del Liceo. Ogni anno aggiungiamo infatti un livello scolastico – premettono – Il 2022 ci porterà la prima classe di esame pubblico che, secondo il sistema francese, si fa in quella che per noi è la seconda superiore: è il cosiddetto BEPC. Dopo rimarranno tre anni di liceo. Tutto questo per dirvi che gli studi avanzano e che le materie si fanno complicate. Per questo, dobbiamo curare di più l’aspetto scientifico del corso di studi. Così vi proponiamo come progetto del prossimo anno (da finanziare), l’allestimento dei laboratori di Fisica e Chimica di cui, per ora, abbiamo due belle stanze con banchi e sedie ma sprovviste di tutto il materiale necessario per un insegnamento più convincente e più esperienziale delle materie scientifiche.

Promozioni

Ormai nei corsi delle medie e del ginnasio – proseguono – abbiamo 130 alunni. La previsione è che, con l’apertura dei tre anni del liceo, nel 2022/2023 avremo molti più alunni perché sarà l’unico liceo di tutto il territorio di Amakpape e villaggi limitrofi. Questo dato fa capire quanto sia necessario attrezzare i laboratori scientifici. A scuola ora abbiamo la biblioteca, la sala d’informatica e l’aula di cucito ben fornite. Mancano insomma le stanze di questo nuovo progetto. E’ importante allestire questi laboratori perché le classi progrediscono e gli alunni non stanno facendo esperienze di pesi, elettricità, luce, magnetismo, formule chimiche eccetera. Per attrezzare bene le sale ci servono 5mila euro e poi dobbiamo installare almeno un paio di armadi per custodire le attrezzature.

Promozioni

Far studiare gli adolescenti sfruttando un aspetto sperimentale di buon livello conta molto nella loro comprensione del mondo. Realizziamo una scuola di qualità, facciamo la differenza qui nella campagna africana e chissà che un giorno anche ad Amakpape possano uscire bravi ricercatori, degli scienziati appassionati, degli uomini e delle donne che possano accompagnare uno sviluppo integrato e profondo dell’Africa.