Milano, anziano ucciso in casa con una motosega

Milano. Ancora un anziano ucciso in casa sua. In serata, intorno alle 22, i carabinieri del comando provinciale di Milano hanno dato la notizia del ritrovamento del cadavere di un uomo di 82 anni L’anziano signore è stato aggredito in casa, un appartamento al settimo paino di un condominio in via Giulio Romano, tra porta Ticinese e porta Romana.

Promozioni

Da una prima ricostruzione, alcuni sconosciuti si sono introdotti nell’appartamento praticando un foro nella porta di ingresso, utilizzando una motosega, e hanno colpito l’uomo con dei coltelli e procurandogli diverse ferite anche con la motosega. Dopo averlo ucciso, gli assassini sono fuggiti abbandonando sul pavimento sia la motosega sia due coltelli da cucina.

Promozioni

In queste ora stanno procedendo i rilievi e le indagini da parte del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Milano. La vittima era celibe e non aveva precedenti. on è stata ancora diffusa la sua identità. Altre notizie e aggiornamenti su questo nuovo delitto ai danni di un anziano saranno pubblicate in questo stesso articolo.