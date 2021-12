Un malore non gli lascia scampo: muore 77enne. Rho

Le cause del medico acuto che ha colpito il 77enne a Rho verranno stabilite dai medici. Certo è che purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

La chiamata al 118 è stata fatta ieri, martedì 30 novembre 2021, alle 21.15 e sul posto è stata inviata un’ambulanza e un’automedica. Il tutto è successo su luogo pubblico, in via Cardinal Ferrari. Allertati anche i carabinieri di Rho.

I sanitari non hanno potuto fare nulla. L’uomo è deceduto ancor prima di tentare il trasferimento in ospedale.