Scosse di Terremoto poco fa in Sicilia, alle Eolie

Gli epicentri dei due terremoti sono distanti pochi chilometri. La prima scossa di terremoto è stata sentita distintamente anche sulla terraferma ma non si registrano danni a cose o a persone. Le due città a maggior densità di popolazione sono Palermo e Bagheria, che distano un centinaio di chilometri dagli epicentri.

2 scosse di terremoto poco fa al largo delle Isole Eolie, in Sicilia. Una alle 8.51 di questa mattina, con magnitudo 2.9 e profondità a 28 km. Sono state registrate dall’istituto nazionale di vulcanologia e geofisica.

