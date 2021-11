Investita in piazza 16enne. San Giuliano Milanese

La chiamata al 118 è scattata poco prima delle 18 di venerdì 12 novembre 2021 per l’investimento di un pedone. Si trattava di una ragazzina di 16 anni.

Il tutto è successo in piazza Vittorio Alfieri. Sul posto il 118 ha inviato un’ambulanza e l’elisoccorso di Milano. Allertati anche i carabinieri di San Donato Milanese.

La giovane è stata soccorsa, stabilizzata sul posto e trasferita d’urgenza all’ospedale Niguarda. Non è per fortuna in pericolo di vita.