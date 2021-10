Comasina. Vede i poliziotti, butta tutto e scappa in bicicletta

Milano. Comasina, Via Pellegrino Rossi, ieri nel pomeriggio una pattuglia della polizia di stato stava passando per il controllo del territorio di routine, quando hanno notato un uomo in bicicletta. Quando però l’uomo in bicicletta ha notato i poliziotti dietro di lui, ha gettato un sacchetto di plastica e ed è scappato, pedalando furiosamente.

Sopresi, ma nemmeno troppo, dalla fuga improvvisa i poliziotti lo hanno rincorso. Lo hanno trovato e fermato dopo qualche minuto in via Trevi. Si tratta di un 51enne italiano, pregiudicato. Con sé aveva 425 euro in contanti. Gli agenti hanno quindi recuperato la borsa di plastica che aveva gettato dalla bicicletta. All’ interno c’erano 12 dosi di cocaina. Sequestrati anche due preziosi telefoni cellulari. In genere infatti gli spacciatori li usano per tenere i contatti con clienti e fornitori, come se fossero delle agende. Trovarne uno, per la polizia di stato, significa poter smantellare una rete di spaccio.

Un altro arresto italiano per detenzione e spaccio di stupefacenti alla Comasina

Non è rarissimo, ultimamente, che lo spaccio di droga sia effettuato da italiani, spesso a loro volta tossicodipendenti. Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariatolocale durante alcune indagini hanno individuato un italiano di 26 anni che, in via Oroboni, stava cedendo ad un altro italiano, di 44 anni, una dose di cocaina e una di hashish. il cliente è stato fermato ed è stato multato e segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti. Questa segnalazione rende molto difficile ottenere la patente di guida, e mantenerla.

Lo spacciatore è stato invece arrestato. Durante la consueta visita al domicilio che avviene in questi caso i gli uomini della questura hanno trovato 58 grammi di cocaina, per un valore medio di vendita su strada di 2900 euro. Aveva anche 380 euro in contanti, che sono stati sequestrati, una termosaldatrice, e del materiale adatto al confezionamento.

