Milano. Darsela a gambe non è poi così facile

Milano. Che darsela a gambe non è poi così facile lo ha scoperto un 44enne italiano che, ricercato perchè sulle sue spalle c’era una ordinanza di carcerazione in seguito ad una condanna per rapina e danneggiamento, è stato arrestato questa mattina in Stazione Centrale. Aveva insospettito gli agenti della polizia ferroviaria.

Chiamatelo istinto o esperienza, ma quando un poliziotto vede qualcuno che i comporta in un dato modo. e che sembra sul punto di darsela a gambe sa già che al controllo salterà fuori qualcosa. Lo chiamano atteggiamento sospetto. In realtà si potrebbe chiamare anche autodenuncia psicologica. in pratica quando ci sentiamo colpevoli di qualcosa, prendiamo istintivamente un atteggiamento tale da attirare l’attenzione delle forze dell’ordine. Sarà lo sguardo, oppure l’evitare lo sguardo, o qualcosa in come si tengono le spalle, però il colpevole manda quasi sempre un messaggio chiaro.

Si, insomma, gli agenti della polizia ferroviaria lo hanno visto, annusato e fermato, e al controllo sul terminale SDI, è risultato che il tribunale di Castiglione delle Stiviere (MN) gli aveva modificato una pena dalla libertà vigilata agli arresti domiciliari presso casa sua, dove cioè ha la residenza, per un intero anno. Invece di obbedire, il 44enne è andato a Milano. E’ stato quindi accompagnato a casa, dove resta agli arresti domiciliari, in attesa che il Magistrato di sorveglianza decida cosa farne.

