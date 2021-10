Incendio in via Cogne. Prende fuoco la casa di un accumulatore seriale

Incendio a Milano. Intorno alla mezzanotte appena trascorsa, un appartamento di Via Cogne ha preso fuoco. Il calore sprigionato è stato cosí alto da aver causato la distruzione della parti murarie della casa.

L’appartamento, che si trova al primo piano di una palazzina a 6piani, era strapieno di materiale facilmente infiammabile, principalmente tessuti.

Sul posto si sono recati i vigili del fuoco del comando provinciale di via Messina, auto mediche ambulanze e forze dell’ordine. I vigili del fuoco sono riusciti a raggiungere l’appartamento incendiato in meno di 10 minuti dalla chiamata con 2 di APS, un’ autoscala e il carro soccorso.

I 2 anziani che abitavano nell’appartamento e altri 2condomini sono stati trasportati in ospedale, ma non sono in condizioni gravi. L’intero edificio, con 12 appartamenti è stato evacuato. Non si ha notizia di dove siano stati ospitati gli abitanti.

L’appartamento che si è incendiato è risultato essere pieno di stoffe e tessuti, e scatoloni di cartone, quasi come se chi l’abitava fosse un accumulatore seriale