Rho. La stazione ferroviaria è in mano ai vandali

Rho. Un video è stato pubblicato oggi su facebook. Racconta, con le immagini, una serata di normale vandalismo a Rho, nel piazzale della Stazione ferroviaria, a due passi dal centro e da via Madonna

È successo ieri sera. Non si sa per quale motivo alcune persone abbiano acceso il falò in piazza della stazione. Che la piazza è frequentata da tanta gente normale e nel mezzo ci sono alcuni questi ragazzi che accendo dopo aver agito farò lo alimentano con probabilmente delle della benzina o qualche altro liquido infiammabile.

Ciclopi Facebook e commenti sono molti. C’è chi fa notare che quella Piazza è sempre stata frequentata dai nonni con i bambini e chi si lamenta del fatto che il degrado Rho è tanto,p e che è un peccato perché è una cittadina molto bella e meriterebbe molta più cura e serenità.

se le cose che lasciano perplessi è che mentre il permesso nell’indifferenza di tutti accendere un falò nel bel mezzo della piazza, a Rho c’è sempre chi fa problemi all’accensione dei tradizionali faló di Sant’Antonio, il 17gennaio, nonostante siano regolamentati ed esista una apposita legislazione che ne stabilisce le regole per evitare l.inquinamento.

Da quello che si vede in questo video, invece, il falò in Piazza della stazione di Rho è passato completamente inosservato.