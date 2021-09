Furto su autobus, ma sotto osservazione

Mentre effettuavano dei pattugliamenti pensati per evitare i furti in genere nel centro città in occasione della settimana della moda, giovedì 23 settembre i poliziotti hanno arrestatu 2 algerini, M.M. di 56 anni e A.B. di 57, pluripregiudicati per furto e sottoposti all’obbligo di firma, dopo una ulteriore condanna sempre per furto

Gli agenti della 6° Sezione “Contrasto al Crimine Diffuso” della Squadra Mobile di Milano li hanno incrociati nel primo pomeriggio dalle parti di Piazza Piemonte e, dopo averli riconosciuti, hanno deciso di pedinarli. Entrambi, infatti, erano già stati arrestati ad aprile per un furto con destrezza in concorso perpetrato a bordo di un mezzo pubblico.

Furto su autobus, sotto gli occhi della polizia

I due stranieri sono giunti nei pressi della fermata dell’autobus 61 e sono saliti e scesi diverse volte dagli autobus con cui percorrevano alcuni tratti. Erano all’evidente ricerca di una vittima o della situazione a loro più favorevole. Gli agenti li hanno costantemente pedinati. Alle17.30 circa i due sono saliti sull’ennesimo autobus in Piazza Napoli e si sono avvicinati ad un ragazzo filippino.

Uno ha cominciato a tastare le tasche del giubbino della vittima mentre il complice copriva i movimenti del connazionale con il proprio corpo. Dopo un cenno di intesa, hanno tentato di scendere velocemente dal mezzo. Uno è riuscito a guadagnare l’uscita mentre l’altro è stato immediatamente bloccato dal poliziotto a bordo del bus che, appena accortosi del furto, lo ha comunicato agli agenti che seguivano l’autobus a bordo di un’autovettura di servizio.

Immediatamente intervenuti, hanno fermato lo straniero che stava cercando di scappare con il cellulare appena rubato al ragazzo filippino che non si era accorto di quanto gli era accaduto.