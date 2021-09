Aggredita nella notte. Belgioioso (Pv)

Aggredita nella notte per cause ancora da accertare nei particolari. A finire in ospedale una 31enne che, per fortuna, ora sta bene. Per lo meno dal punto di vista clinico-fisico. Il tutto è successo lungo via Madre Teresa di Calcutta: una via costellata da villette, a fondo chiuso e che dà infine sui campi. Alle spalle della strada la provinciale 234.

La chiamata al 118 è stata fatta per un’aggressione avvenuta presumibilmente lungo la strada. Sul posto è intervenuta un’ambulanza che ha stabilizzato la malcapitata e l’ha trasferita all’ospedale di Stradella

