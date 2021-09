Pier Capra, “Giorgia Meloni- Fratelli d’Italia”: l’impegno animalista. Municipio 9

Pier Capra, candidato al Consiglio del Municipio 9 di Milano, in seno alla lista “Giorgia Meloni – Fratelli d’Italia”, parla oggi di Ambiente legato in particolar modo a chi vive la città con un amico a quattro zampe. Da sempre vicino agli animali, domestici in particolare, Pier Capra pensa a un verde pubblico curato, diffuso in tutte le zone milanesi (in particolar modo in quelle periferiche) ma anche a misura di cane o per l’appunto di animale domestico: aree dedicate, convivenza con attività di vario genere che si svolgono all’aperto, rispetto di chi è “amico peloso” ma non ha parola.

Continua anche in tal senso la campagna elettorale e, essendo Pier Capra il “papà” di due cani, ha sentito il bisogno di condividere questa riflessione: “Oggi è stata una giornata piena. Questa mattina al mercato di via Val Maira – premette – Le giornate delle campagne elettorali sembrano tutte uguali. Ufficio, mercato, casa, mercato, ufficio, casa. I miei cani quando mi vedono tornare a casa, hanno lo sguardo sorpreso: ‘Toh, sei tornato. Come va la campagna elettorale?’ sembrano dire. ‘Ci hai portato qualcosa dal mercato di oggi?’ ‘Si’ vorrei rispondere. ‘Tanta esperienza, tante conoscenze nuove, tanti modi di pensare diversi. Tante persone diverse, tanti problemi diversi’. Vorrei perché è ciò che penso, però il momento del ritorno a casa appartiene ai miei due cuccioli. Ed è quello delle feste, delle carezze e dei biscottini”.

Dietro infatti alla decisone di far entrare nella famiglia un animale domestico c’è tutta una serie di situazioni che influenzano anche la sfera pubblica, intesa come rapporti con gli altri, con la cittadinanza (portare a spasso il cane, portare dal veterinario l’animaletto domestico, convivenza con i vicini e così via). C’è poi un altro aspetto da non sottovalutare e questo è strettamente legato al Welfare: spesso gli animali domestici sono una compagnia insostituibile per gli anziani, compagni fedeli per gli adulti, stimolo di crescita e di responsabilità per i più piccoli; per non escludere poi tutti gli aspetti che inglobano animali da soccorso, accompagnatori di disabili, elementi fondamentali nelle pet teraphy, “medicine” naturali negli ospedali. Ecco, non sono soprammobili. Per loro e per i loro padroni la politica e la società deve pensare a spazi e servizi. Pier Capra è a favore di ciò.

