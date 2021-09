Rimossa l’auto “del mistero”. Corbetta

Cosa ci fa un’auto posteggiata per mesi nello stesso punto del parcheggio di via Meroni? E’ abbandonata? Sono tutte domande che si sono fatti i residenti della via. Gli stessi che hanno segnalato alla Polizia locale di Corbetta il mezzo.

L’auto non è stata rubata ma lasciata volutamente per mesi, posteggiata, sotto il piantone del parcheggio di via Meroni (Corbetta, MI). Pare sia stata intestata ad un prestanome per motivi che inducono a pensare che il mezzo possa essere servito a traffici o situazioni non trasparenti. La pubblicità stampata sul retro del mezzo (al di sotto del faro posteriore destro) conduce inoltre a un rivenditore di Biella.

Il mezzo è stato rimosso e attualmente è in corso un’indagine di Polizia giudiziaria. Ma di cosa si può trattare? Da quanto raccontano i residenti, attorno alla Citroën si verificavano strani movimenti notturni: persone che si avvivinavano all’auto, riponevano qualcosa nel bagagliaio per poi cedere ad altri il contenuto. Al momento il sindaco Marco Ballarini ha detto che non può rivelare nulla in merito. Occorre aspettare la fine dell’accertamento giudiziario.

