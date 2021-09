Giù dal balcone del 1°piano. Elitrasportato. Vermezzo con Zelo

Fondamentale è stato l’intervento immediato e mirato dei soccorritori Ata e poi ancora del personale sanitario dell’elisoccorso che ha trasferito d’urgenza il malcapitato all’ospedale Fornaroli di Magenta. Si tratta di un uomo che per fortuna non è in pericolo di vita, anche se ha riportato diversi traumi.

Il ferito è infatti precipitato dal balcone di una delle abitazioni di via Papa Wojtyla. Una disattenzione, un gesto non calcolato forse. Difficile a dirsi. Sta di fatto che il malcapitato è caduto dal primo piano del caseggiato. Fortunatamente il volo non è stato tale da mettere a repentaglio la vita dell’uomo ma la caduta è stata comunque rovinosa e non senza conseguenze.

Il fatto è successo nella mattinata di sabato 11 settembre 2021 a Vermezzo con Zelo.

