Ladri rumorosi arrestati da carabinieri silenziosi. A Boffalora sopra Ticino

Gli uomini sono stati arrestati, e hanno trascorso il resto della nottata nel comando dai carabinieri . L’arresto è stato convalidato questa mattina e il giudice ha disposto che i due uomini, condannati per direttissima, resteranno al momento, agli arresti domiciliari.

Durante il colpo però, nello scardinare le slot machine, sono stati piuttosto rumorosi e hanno svegliato gli abitanti della zona che, molto silenziosamente, hanno chiamato il 112. Sul posto, altrettanto silenziosamente, sono arrivate due automobili dei Carabinieri delle stazioni di Corbetta e di Bareggio che hanno sorpreso i ladri in flagranza mentre stavano, con gli arnesi da scasso, tentando di prelevare soldi da una macchina cambiamonete.

Due uomini, di 30 e 31 anni, la scorsa notte hanno forzato la serratura delle entrata posteriore di un bar in via Roma a Boffalora Sopra Ticino e sono entrati, appropriandosi di 1300 euro che si trovavano nelle slot machine.

