Corni di Canzo. Esercitazione della Guardia Nazionale Lombardia in montagna

12 volontari della Guardia Nazionale Lombardia, distaccamenti di Vanzaghello, Ossona, Varese e Como hanno partecipato ad una esercitazione con impiego di squadra STARS e squadra logistica in scenario di montagna e impervio, per la ricerca dispersi, con installazione di un PCA ( posto di comando avanzato). Il luogo scelto: i Corni di Canzo (Como), precisamente il Corno occidentale, sotto la strada ferrata.

Guidati dai volontari esperti, per alcuni volontari era la prima volta in assoluto per partecipavano alla simulazione di una emergenza, e hanno dovuto affrontare i problemi che possono verificarsi durante in questo genere di scenario. Tutti: dall’aver indossato un paio di calze in meno, all’aver sottovalutato il numero di bottigliette d’acqua da infilarsi nelle giberne.

Un pensiero premessa

Prima di iniziare a raccontare e a pubblicare le fotografie, mi permetto un pensiero personale. Sono solo 5 anni che sono nella Guardia Nazionale, ma sono stati 5 anni intensi in cui ho imparato a decidere in fretta, a usare altrettanto velocemente quello che ho imparato, a riflettere sugli errori che ho fatto e a non farli una seconda volta. Il posto giusto per fare errori e riconoscerli è durante una faticosa, ma sicura, esercitazione e non durante una vera emergenza.

Quando guardiamo il filmato di un salvataggio o del recupero di un disperso, si è quasi sempre superficiali. Si riconosce il coraggio dei soccorritori per una decina di minuti, intanto che si legge l’articolo o si guarda il filmato, ma non si comprende a fondo quanta fatica fisica e mentale costi quel salvataggio. Non solo nel momento dell’intervento, ma prima, quando i soccorritori si allenano fisicamente, quando imparano i protocolli di sicurezza, le strategie e le tecniche, quando imparano a leggere una cartina, a tenere in mano una bussola, a utilizzare la radio.

Quando nella routine di ogni giorno fanno cose che sembra non richiedano abilità particolari. Ci sono quelli che si occupano di sicurezza, sotto tutti gli aspetti, ogni giorno, perchè è il loro lavoro, e ci sono i volontari. Ci sono volontari che affrontano emergenze molto spesso e quelli che aspettano molto tempo prima di entrare in azione, ma continuano comunque a tenersi pronti, ad allenarsi e ad addestrarsi.

Nella Guardia Nazionale

Non si nasce così bravi. Lo si diventa facendo fatica. Non c’è una età per iniziare anche se c’è quella in cui ci dicono che è meglio restare in ufficio (75 anni), e comunque si ricopre una funzione importante. Non è necessario avere un fisico perfetto, bisogna però imparare a conoscerlo. Nella Guardia Nazionale alcuni sono esperti, hanno lunghe storie di protezione civile e di servizi di polizia locale, altri arrivano dall’esperienza militare attiva, altri hanno appena iniziato la loro storia di volontari. Li accumuna la passione, l’impegno e il desiderio di essere al servizio della propria comunità. Questo desiderio dovremmo averlo tutti.

La Missione dell’esercitazione

La Guardia Nazionale aveva una missione da portare a termine per l’esercitazione. Un uomo è caduto e si è ferito durante una gita mentre tentava di raggiungere la base del Corno Occidentale di Canzo. Ha chiamato il 112, ma i dati della geolocalizzazione ricevuti dalla Centrale Operativa indica un raggio troppo ampio ( succede se si spegne il gps dello smartphone, e se si chiama il 112 senza usare la app Where are you).

Poi durante le ricerche, il segnale si è perso. Segno che lo smartphone si è scaricato. L’ultima posizione certa conosciuta del ferito è il rifugio Terz’alpe, da cui il disperso è partito. Nonostante le ricerche immediate non lo hanno ritrovato. Ai volontari della Guardia Nazionale è stata affidata la perlustrazione del sentiero, e dei dintorni, che porta alla strada ferrata.

Le difficoltà

A piedi per circa 3 km nel bosco, lungo il torrente, con lo zaino pieno sulle spalle e in assetto operativo, passando da 485 metri a 900 circa, senza allenamento particolare e dopo i lunghi lockdown degli ultimi 2 anni, cui si aggiungono altri 6 km circa, molto ripidi in alcuni punti, con scenari di sentiero, pietraia, ghiaia e bosco, e con un dislivello di quasi 500 metri. Un percorso classificato facile ma particolarmente faticoso.

Si impegneranno 2 squadre. La squadra Stars, composta da volontari esperti e alcuni alla prima esperienza, e una squadra logistica con il compito di installare il PCA, il posto di controllo avanzato, che sovraintenderà alle operazioni di ricerca. La partenza non è alla mattina presto. L’emergenza non ha orario.

Le tappe dell’itinerario: Ossona, Vanzaghello, Cadorago, Fonte Gaium a Canzo

Ogni volontario ha preparato le sue attrezzature. Obbligatori i dpi. Per le Guardie di Ossona, l’appuntamento era alle 7.30 davanti al distaccamento in via 4 novembre. Caricati gli zaini personali già pronti nel bagagliaio dell’auto, le guardie sono partite per la sede provinciale di Milano, al distaccamento di Vanzaghello. Appuntamento per le 8. Arrivo puntuale e nuovo carico di zaini le attrezzature generiche, fra cui una scorta notevole di bottigliette di acqua, sull’auto di servizio e su un’altra auto a disposizione. Alle 8.15, 9 volontari sono partiti per la terza tappa, Cadorago (Co), per l’incontro, alle 9, con i volontari del distaccamento locale, che conoscono la zona delle operazioni.

Punto di appuntamento con il volontario del distaccamento di Varese che ha partecipato all’esercitazione è il parcheggio di via Fonte Gajum a Canzo, per le 10. E’ un esperto. Si arriva in orario, si parcheggiano le auto, si caricano gli zaini, si controllano gli assetti operativi e i dpi e si parte per affrontare il primo tratto. L’entusiasmo è tanto, abbiamo 2 ore per arrivare. Sappiamo che è una esercitazione, ci permettiamo qualche momento di allegria.

Ci sarà il gruppo più veloce e quello che sappiamo già arriverà dopo. Chi pensa che sarà lento parte per primo, gli altri finiscono di sistemare e caricare gli zaini più pesanti. Ci si tiene in contatto radio. Il controllo dell’operatività Tlc è uno degli obiettivi dell’esercitazione. Una Guardia esperta rimane in coda.

Si procede a tappe, ci si aspetta e si riprende il contatto visivo. Per alcuni la camminata nel bosco è una bella prova. Si capisce cosa è davvero la fatica, il timore che il polmoni non tengano, di fare un passo falso perchè si è sotto sforzo, e finire per dover essere soccorsi. Il sudore scivola a grosse gocce lungo le fronti. Gocce che finiscono negli occhi e non sono di aiuto. Abbiamo gli zaini e la divisa pesanti. L’acqua nelle bottigliette comincia a diminuire.

Ci sono bambini di sei e sette anni che mi superano agevolmente, correndo in salita, con i sandaletti e i pantaloncini. Hanno rischiato di deprimermi, so bene e di essere lontana da una buona forma fisica, ma bisogna continuare a pensare che la nostra non è una passeggiata. Dobbiamo arrivare tutti, principianti ed esperti, in condizioni tali da poter installare il PCA, e iniziare la missione, quindi si va con calma. La cosa importante è rispettare i tempi previsti, non arrivare primi.

Finalmente, uno dopo l’altro, si arriva al rifugio Terz’Alpe. La tabella di marcia è rispettata. La prima fase dell’esercitazione è completata con successo. Non pensavo di farcela, con i 90 kg di peso che mi porto a spasso dopo il lock down e i miei 58 anni. Invece sono qui, al rifugio, non sono affaticata, e sono pronta ad iniziare. La mia mente è fresca. Posiamo gli zaini, asciughiamo il sudore, e cerchiamo il bagno. Si, ne abbiamo bisogno. Ci aspetta un piccolo premio. Un piatto di pizzoccheri, oppure di polenta oncia, ed una abbondante fetta di torta. Dopo pranzo riprende l’esercitazione.

Il PCA

La squadra logistica installa il Pca. Ora si fa sul serio. Nelle prossime 5 ore non potremmo distrarci un attimo. Qui dal PCA dovremo tenere i collegamenti con la squadra Stars che si prepara a partire. Cerchiamo di capire quali potrebbero essere i problemi di comunicazione. Nella zona le radio prendono bene, ma basta poco per perdere il segnale. La squadra avrà il compito di perlustrare gli anfratti, i burroni e di tentare la scalata al corno occidentale dalla parte posteriore. Non possiamo perdere il contatto radio. E’ una esercitazione: dobbiamo immaginare lo scenario peggiore, in condizioni simili cosa potrebbe accadere? Cosa possiamo prevedere, e prevenire?

Il PCA è il posto di controllo avanzato. Tecnicamente è un tavolo, all’aperto ( o anche in tenda) con gli strumenti che servono al coordinamento durante l’emergenza. Penne per scrivere, moduli, cannocchiale, radio, mappa cartografica e altimetrica, bussola coordinometro, gps. Installiamo il cannocchiale. La sigla, nelle comunicazioni radio, è PCA.

Se le guardie della squadra Stars si sposteranno dietro il Corno potrebbe essere difficile sentirle. Facciamo il primo briefing. Si scelgono, fra nuovi ed esperti, 7 componenti della Stars. Si impara a non correre rischi. Chi è fisicamente in grado, va con la stars, gli altri resteranno al PCA. Sono quasi 6 km di salita, è prevista una parte in cordata. 2 radio portatili resteranno al Pca, e le altre saranno affidate alla Stars.

Se una volta raggiunto il Corno, se la squadra Stars passerà alle spalle della roccia, due guardie resteranno a contatto visivo del cannocchiale, e fungeranno da ponte radio ritrasmettendo eventuali messaggi non captati dal pca. La Stars trasmetterà le sue coordinate UMT ogni 10 minuti e avrà un contatto radio con il Pca ogni 5 minuti. Deve essere riferita ogni cosa.

La squadra Stars (Special Tactics And Rescue Service)

Sistemate le imbragature, e tutto quanto necessario nelle giberne legate alla vita, la squadra Stars è partita per la perlustrazione del Bosco, a lato del sentiero, fino ad arrivare alla base del corno occidentale. I contatti radio hanno tenuto. La tabella di marcia della salita era lenta perchè prevedeva la perlustrazione. Ogni cinque minuti contatto radio. La stars si è divisa in unità.

Succede anche durante un’emergenza vera. Chi guarda di qui e chi di là. Mai da soli, con almeno una radio oppure in costante contatto visivo, per sicurezza, con le altre unità. Dopo quasi due ore tutti gli appartenenti della squadra Stars raggiungono la base del Corno. Glielo diamo un attimo di fiato? Qualche foto, in esercitazione, è permessa.

Perlustrazione avvenuta e tutte le unità della squadra Stars hanno raggiunto la base del Corno. Del disperso non c’è traccia. L’impervio è deserto. Le coordinate sono trasmesse per radio regolarmente, non si segnalano incidenti degni di nota. La stanchezza è però molta. Man mano che le unità della squadra Stars raggiungono la base del corno occidentale viene data comunicazione del loro arrivo. Si è in ritardo sulla tabella di marcia. Si rimandano le prove su corda, per evitare di tornare al PCA con il buio.

Il caposquadra avvisa il Pca che ha dato il via alla fase di rientro. Per prime partono le nuove guardie, accompagnate da una Guardia esperta con la radio. La camminata per ritornare al PCA è lunga, la discesa è sempre più difficile, si è affaticati e le gambe devono rimanere sempre in tensione. Le radio sono sempre accese. Unità per unità si comunica regolarmente la propria posizione al PCA e si dà nota che è tutto ok.

Esercitazione ai Corni di Canzo. Il rientro

Intanto al PCA, c’è un primo debriefing, e la compilazione della relazione. Un primo gruppo del pca inizia a smobilitare la postazione, e a scendere per la strada più agevole con gli zaini più pesanti, verso la fonte Gajum e i parcheggi. Anche loro resteranno in contatto radio con il Pca rimasto al rifugio Terz’Alpe per tutta la discesa. L’esercitazione non è conclusa. In 2 ci fermiamo al Pca per mantenere i contatti radio e aspettare il rientro di tutti i componenti della Stars.

Raccogliamo le attrezzature e smontiamo completamente il PCA. Iniziamo la discesa per la via più breve. Gli obiettivi della missione ai Corni di Canzo sono raggiunti. Ora le nuove Guardie hanno rotto il fiato, e hanno fatto la loro prima esperienza pratica. Torniamo a casa. Rimane solo il viaggio di ritorno in automobile, e i servizi serali nei comuni convenzionati da effettuare. Non è un problema, prima di concludere la giornata si fanno i controlli di convenzione. Stanchi o no, è la Guardia Nazionale.