Ladri da supermercato e autista con coltello a serramaico. Sesto San Giovanni

Sesto San Giovanni è stato controllato alla guida della propria autovettura un italiano 71enne e trovato in possesso di un coltello a serramanico, per cui veniva deferito in stato di libertà per porto di oggetti atti ad offendere.

Inoltre sono stati deferiti in stato di libertà per tentato furto un italiano 29enne poiché fermato dopo aver asportato delle bottiglie di superalcolici da un ipermercato, ed un rumeno 23enne, fermato dopo aver tentato di asportare alcune cartucce per stampanti da un supermercato.

