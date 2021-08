Chiuso bar per “cattive frequentazioni”. Barona, Milano

Il Questore di Milano Giuseppe Petronzi, nell’ambito dell’attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi svolta dalla Polizia di Stato per contrastare i fenomeni di criminalità, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., ieri mercoledì 11 agosto ha decretato la sospensione di una licenza per 7 giorni per la conduzione del “Bar tabacchi degli amici” di viale Famagosta 20, in zona Barona.

Il provvedimento si è reso necessario in quanto, nel corso di alcuni interventi operati dal Commissariato Porta Ticinese, il locale è risultato frequentato abitualmente da persone con gravi precedenti penali e di polizia. Nello specifico in un intervento effettuato lo scorso gennaio dagli agenti del Commissariato, nei pressi del locale vi era un gruppo di persone in lite tra loro in stato di alterazione psicofisica per abuso di bevande fornite dal bar.

A seguito di accertamenti i poliziotti hanno constatato che da alcuni mesi, nei pressi dell’esercizio, numerose persone si radunavano quotidianamente per consumare bevande all’interno del locale per poi sostare all’esterno anche dopo la sua chiusura, causando disturbo della quiete pubblica con schiamazzi, canti e musica ad alto volume.

