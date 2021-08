Da oggi pubblichiamo romanzi e racconti inediti a puntate

Diamo visibilità a racconti inediti e a autori ancora non conosciuti. L’dea è nata da un giorno di vacanza in cui mi sono messa a spolverare gli scaffali dei miei vecchi libri, quelli che amavo da ragazzina. L’amatissimo Michele Strogoff ( di cui a 9 anni ero segretamente innamorata), Jolanda, la figlia del capitano nero, ( che era il capitano di una nave e che amavo perchè faceva quello che, negli anni ’70, una ragazzina non poteva sperare di fare), e poi anche Piccole donne, ma anche tutta la collezione dei libri di Jules Verne e di Emilio Salgari .

Molti di questi libri furono pubblicati, la prima volta, sotto forma di Feuilleton, i romanzi d’appendice, come inserto di giornali quotidiani. Se volevi sapere cosa succedeva, era necessario comprare il giornale tutti i giorni. Poi, alla fine della pubblicazione, si poteva comprare il libro intero. E un sistema che ha funzionato per diverso tempo, e che ha aiutato a sostenere un’intera parte della letteratura e, quindi, della cultura.

C’è un sistema per pubblicare racconti inediti a puntate su internet?

Per fare la stessa cosa oggi è necessario ripensare il sistema. Non c’è prova che sia economicamente sostenibile. La lettura su internet è gratis, il nostro giornale si sostiene con la pubblicità. Questo sistema aiuterà gli autori? Alcuni pubblicano già con noi, con successo. I loro racconti non sono a puntate e piacciono. Si potrà fare in larga scala con un sistema di suspense per la puntata seguente, come succedeva con i romanzi d’appendice??

Ecco quindi la mia idea

Approfitto della estrema libertà che ci dà la struttura di Co Notizie News Zoom e facciamo una prova. Iniziamo la pubblicazione a puntate di un romanzo. Sarà anche pubblicato, però, sulla piattaforma di un sistema di pubblicazione di libri on demand che ha anche un programma di e commerce, in modo che sia semplice ordinarlo e farselo spedire se la curiosità di sapere come va a finire supera la pazienza necessaria a leggerlo in internet una pagina alla volta.

Chi ha ucciso Nonna Dele?

L’esperimento inizierà con un mio corto romanzo, più un racconto, scritto anni fa. Si intitola, “Chi ha ucciso nonna Dele”, e si svolge in un paese, quasi inventato, della provincia di Milano. Il paese non è identificabile perchè la mia deformazione professionale mi porta a descrivere i fatti, e non vorrei che una fantasia venisse presa per reale perchè ho descritto troppo accuratamente l’ambiente e dato il nome reale di un Comune, quando invece il racconto è il frutto della mia immaginazione.