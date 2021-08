Cade in casa. Salvato dal vicino carabiniere

“Un buon vicino è una grazia del destino”. Sarà sicuramente d’accordo un pensionato 80enne di Paderno Dugnano che, sabato 31 luglio verso le 21 era caduto accidentalmente in casa, nel suo appartamento in un condominio di via Perosi, e si era ferito al punto da non riuscire piú ad alzarsi da solo e a chiamare aiuto.

Intorno alle 22 peró uno dei suoi vicini di casa, un carabiniere in forze alla stazione di Bresso, ha sentito il lamenti dell’uomo e ha richiesto l’intervento dei soccorsi tramite la centrale operativa del 112. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, insieme ai carabinieri della tenenza locale e ai soccorritori del 118.

Promozioni

L’appartamento è al sesto piano. Una posizione non facile, per soccorrere qualcuno. Ci sono riusciti e l’uomo è stato portato all’ospedale Bassini di Cinisello Balsamo, dove lo hanno visitato e medicato. Non è in pericolo di vita.

Promozioni