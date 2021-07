Anziano nel fiume. Lo ripescano 2 passanti. Rozzano

Non hanno esitato a gettarsi in acqua per salvare l’anziano finito nel fiume con la sua auto. Loro sono Essaadi Hicham e Mirco Catalano e il fatto è successo a Rozzano lunedì 12 luglio 2021.

A finire in acqua un 74enne al volante della sua Chevrolet Matiz, in una strada sterrata adiacente al fiume Lambro. L’uomo stava guidando in via Dante Alighieri quando ha perso il controllo del mezzo finendo in acqua. A vederlo sono stati i due uomini che non hanno esitato ad agire, e per fortuna! L’auto era infatti sommersa per quasi tre quarti e il 74enne era rimasto incastrato nell’abitacolo. Sono state proprio le grida del malcapitato a richiamare l’attenzione di Mirco e di Essaadi. Il caso fortuito a farli incontrare.

Mirco e Essaadi

“Un comportamento eroico di questi due cittadini che con la loro prontezza e coraggio sono riusciti al salvare l’uomo – ha dichiarato il sindaco Gianni Ferretti – dimostrando una sensibilità e una velocità di intervento spontanea senza guardare in faccia il pericolo, un gesto che ha tutta la mia ammirazione e che fa onore a loro e all’intera comunità rozzanese”.

L’anziano ha avuto la prontezza di gridare aiuto e due automobilisti di passaggio si sono immediatamente fermati per prestare soccorso. Essaadi Hicham e Mirco Catalano si sono tuffati senza esitazioni nel fiume e sono riusciti a portare a riva l’uomo, che ora è ricoverato all’istituto clinico Humanitas per accertamenti ma fortunatamente in buone condizioni di salute.