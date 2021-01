Sedriano. I CC arrestano 3 topi di appartamento. Ecco alcuni oggetti ritrovati

Ieri mattina, 14 gennaio 2021, i Carabinieri della Stazione di Sedriano hanno arrestato 3 topi di appartamento e li hanno posti in custodia cautelare. I 3 di origine albanese, erano dediti alla commissione organizzata di furti in appartamento.

Le ordinanze di custodia cautelre sono stata emesse dalla Sezione GIP del Tribunale di Milano su richiesta della locale Procura della Repubblica. Per scoprire e arrestare i 3 topi di appartamento sono state necessarie delle indagini approfondite e articolate. Le hanno condotte i Carabinieri della Stazione di Sedriano.

Gli arrestati sono una donna di 27 anni residente a Sedriano, un 26enne domiciliato a Parma ed un altro 26enne domiciliato a Vittuone. Durante le indagini, iniziate nel novembre del 2019, i carabinieri hanno utilizzato anche delle intercettazioni telefoniche. I 3 sono ritenuti responsabili a vario titolo di almeno 6 furti in appartamento, 1 rapina impropria e di ricettazione. Tutto è avvenuto nei comuni di Vittuone (MI), Robecco sul Naviglio (MI), Corbetta (MI), e Magenta (MI).

I topio di appartamento erano già stati arrestati dai carabinieri di Abbiategrasso

Nel gennaio 2020 i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso aveva arrestato i 3 topi di appartamento in flagranza. Erano stati bloccati dopo un inseguimento a seguito di un tentato furto in un’abitazione a Magenta. Dopo l’arresto, tra gli armamaentari di cui avevano disponibilità, erano stati trovati arnesi da scasso, un paralizzatore ad impulsi elettrici, una pistola giocattolo priva di tappo rosso, 8 orologi, monili in oro, nonché somma di denaro contante per complessivi 350 euro.

Oggi anche droga

Nel corso dell’attuale operazione, a casa di uno dei 3 c’erano 9,80 grammi lordi di hashish. Sarà denunciato ma in stato di libertà (solo per il reato specifico) per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. I due uomini si trovano ora uno nel carcere di San Vittore, (casa circondariale di Milano) e l’altro nel carcere di Parma. La donna è invece agli arresti domiciliari.