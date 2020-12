La bottega della solidarietà e a breve il calendario di “Cuori Grandi” per il Togo. Magenta

L’emergenza sanitaria non ferma i “Cuori Grandi” e in via Roma, davanti alla basilica, è stata aperta la “Bottega della solidarietà” con manufatti artigianali provenienti dal Togo e creati dalle mani esperte delle volontarie italiane.

Pubblicità

Qui si può trovare anche il libro “Il mio amico Carl” di Riccardo Previde Massara. Il ricavato delle vendite e delle offerte andrà proprio a favore del Togo, dove la magentina Maristella Bigogno svolge da anni il ruolo di missionaria laica e dove da anni si è puntato sull’istruzione della gioventù locale.

Pubblicità







La vetrina della bottega

La bottega apre sabato 5 dicembre e rimarrà aperta fino al 23 dicembre, con possibilità di tenere aperto anche la vigilia di Natale. Si potrà accedere non più di 2 persone alla volta, nel rispetto delle normative Covid-19. da lunedì al venerdì 15.30 – 19; Sabato e Domenica 10 – 12 nonchè 15.30 – 19.

Pubblicità

Dalle penne alle statue di legno, dagli oggetti natalizi a quelli realizzati con le perline colorate, dal semplice segnalibro al gioiello ecosostenibile. Si possono quindi trovare tanti oggetti per altrettante idee regalo e per tutte le disponibilità economiche.

Pubblicità

A breve verrà inoltre presentato il calendario 2020 di “Cuori Grandi” onlus che andrà a favore della missione togolese, per la quale si è investito negli ultimi mesi per ampliare il polo scolastico e realizzare in loco un percorso di educazione completa: dall’asilo al diploma o alla professione.