Il Questore revoca la licenza al Disco Pub Cleopatra

Milano. Il Questore di Milano Sergio Bracco lunedì 26 ottobre ha disposto la revoca della licenza dell’esercizio commerciale “Disco Pub Cleopatra”, in zona Corvetto, che è stata notificata dagli agenti del Commissariato di PS “Scalo Romana” ieri martedì 27 ottobre 2020.

Disco Pub Cleopatra

Secondo quanto comunicato dalla Questura di Milano, la revoca della licenza del Disco Pub Cleopatra si è resa necessaria dopo i numerosi interventi effettuati dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato Scalo Romana per liti tra più persone, nel corso dei quali sono state anche sequestrate sostanze stupefacenti. Durante gli interventi degli agenti di polizia, inoltre, nel locale sono stati identificati numerosi clienti che, dai controlli in banca dati, avevano precedenti penali e di polizia, anche per reati contro il patrimonio e la persona.

Problemi di igiene e assumevano persone senza permesso di soggiorno

Oltre a ciò gli agenti hanno rilevato diverse violazioni amministrative per

illeciti di igiene e di sicurezza dei locali. Inoltre la polizia ha trovato a lavorare nel locale persone senza contratto e sprovviste del permesso di soggiorno in Italia.

Diverse chiusure prima della revoca

Prima della revoca della licenza del Disco pub Cleopatra, vi erano stati altri episodi che avevano portato alla chiusura da parte delle autorità, con sospensioni della licenza. Lo scorso 1° agosto lo avevano chiuso per 15 giorni sempre per le liti e per il mancato rispetto delle norme anti contagio da Covid 19. Sulla pagina Facebook del locale sono tutt’ora pubblicati dei live ripresi con degli smartphone nel locale e con data di settembre, in cui i clienti non portavano la mascherina. In questi casi, rimane comunque diritto del proprietario di ricorrere contro la decisione del questore e portare delle prove a favore suo e della sua attività.

La legge per le chiusure dei locali pubblici per problemi di ordine pubblico

L’art. 100 del T.U.L.P.S.( Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza) prevede che il Questore possa sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini. Il questore agisce, in questo e negli altri casi, nell’ambito dell’attività di prevenzione e controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici svolta dalla Polizia di Stato per contrastare i fenomeni di criminalità.