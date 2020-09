La Polizia locale di Magenta restituisce ai genitori una minorenne ritrovata nel Magentino

COMUNICATO STAMPA

Magenta: Sicurezza: Gelli: grazie alla importantissima collaborazione tra cittadini e Polizia Locale, Lunedi i nostri agenti hanno potuto riconsegnare alla propria famiglia una minorenne di Trecate, ritrovata sul nostro territorio.

Nella giornata di Lunedi, una nostra pattuglia della Polizia Locale veniva contattata da due operai che in Viale Europa, notavano una bambina di undici anni che camminava sul bordo della strada. Giunti sul posto, gli uomini della Polizia Locale hanno prestato le prime cure alla bimba che è poi risultata essere residente nel Comune di Trecate, scoprendo che se ne erano perse le tracce dopo la sua uscita dalle scuole medie che frequenta. L’undicenne, dopo tutte le procedure di rito è stata riconsegnata al padre, mentre in coordinamento con la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori ed in collaborazione con i Carabinieri di Trecate si indaga per capire chi abbia materialmente portato la bambina, da Trecate sino a Magenta. Voglio Ringraziare i nostri agenti che, prontamente intervenuti, hanno permesso di mettere in sicurezza la bambina ritrovata, consentendo così di toglierla dai pericoli che si possono incontrare oggi giorno nelle nostre strade; infine, sottolineo come la collaborazione della nostra Polizia Locale con i Carabinieri, sia quanto mai sempre più importante per la gestione della sicurezza sul nostro territorio.

