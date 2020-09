A Rho la scuola dà forfait. Settimana a orario ridotto dalle 7.55 alle 9.40

L’organizzazione e la gestione della scuola dell’obbligo, si sa, è un compito dello Stato che deve fornire gli insegnanti e pagarli. Il ministero dell’istruzione però quest’anno non ce la ha ce la ha fatta. All’inizio delle lezioni molte cattedre quest’anno sono scoperte. Mancano troppi insegnanti e i presidi degli istituti scolastici comprensivi, come quello di Rho, sono costretti a diminuire gli orari di lezione. Non hanno infatti nessun modo di cooptare supplenti per garantire il diritto allo studio sin dal primo giorno di scuola. Ecco cosa abbiamo trovato sulla situazione rhodese.

dal sito internet della scuola di Rho. Mancano gli insegnanti

Sono tutti presi dalla questione dei banchi. E’ vero, i banchi con le rotelle e anche altre tipologie di soluzioni proposte dallo Stato per una nuova normalità si sono trasformate in spreco di denaro e in un enorme flop organizzativo.La soluzione era semplice e senza problemi. Un bambino a banco invece di 2 e si concedevano ai Comuni i finanziamenti necessari per sopperire alle mancanze di banchi. Con la scelta di entrare di rettamente nella gestione di ciò che non gli compete il ministero del’istruzione ha compiuto un disastro. Ora ne parlano tutti, e sembra il problema principale. Invece il vero problema è quello della mancanza di Insegnanti.

A Rho a scuola dalle 7.55 alle 9.40

Nel caso di Rho la scuola ha dato forfairt, il preside si è arreso e ha diminuito , nella scuola primaria di secondo grado, cioè alle scuole medie, l’orario di frequenza. Impossibile tenere i ragazzi a scuola senza sorveglianza, nelle condizioni in cui siamo.

paradossale la situazione delle seconda e terza D che questa settimana andranno a scuola solo dalle 7.55 alle 9.40, per la gioia dei genitori che lavorano e della istruzione dei ragazzi che si sta strasformando in una immane perdina ti tempo.

Lasciati soli dalla scuola alle superiori

Alle superiori la situazione non è migliore. Sono arrivate alla redazione numerose lamentele da parte delle famiglie degli studenti milanesi che raccontato che, oltre alla mancanza di docenti, ci sono problemi anche nella didattica a distanza, che continua perchè il Comune di Milano non ha trovato abbastanza aule per gli studenti. In un caso l’insegnante di italiano ha comunicato ai suoi studenti via email un codice errato per entrare nella videochat della lezione, e poi è sparita. Non si è collegata nè ha dato altre istruzioni correttive ai ragazzi. Chi sarà segnato assente, in questo caso? Oppure va chiamato “chi l’ha visto?”

