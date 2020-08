Terremoto Acquasanta Terme. epicentro ad Ascoli Piceno

Non si è trattato di 2 scosse molto forti ma sono state molto ravvicinate e abbastanza superficiali. Una è avvenuta alle 12.50, ed è stata la più forte, di magnitudo 3.1, alla profondità di 20km. La seconda la ha seguita a ruota, alle 12.52, ad una profondità di 19 km e con una magnitudine minore, di soli 2.5 Ml. La gente che si trova ad Acquasanta terme e dintorni le ha sentite distintamente. Non ci sono notizie di danni, ma generalmente un terremoto è classificato disastroso quando supera i 6Ml.

Terremoto Acquasanta terme. Solo un’ora fa l’istituto di geofisica e vulcanologia italiano ha registrato due scosse di terremoto con epicentro a 4 km a nord di Acquasanta terme, in provincia di Ascoli Piceno

