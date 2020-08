Non sa che cosa è un gabinetto e fa la pipì contro il muro

Ossona. “Erano le 3.30 del mattino, in via Patrioti. Era stata la prima serata estiva passata con gli amici, parcheggiata la macchina scendiamo e ci salutiamo. Facciamo per avviarci alle rispettive case, quando si nota un tizio che, allontanatisi da un bar ancora aperto, si avvicina al muro, tira fuori il pisello e si mette a fare una lunga pisciata sul muro della casa. ” E’ il contenuto di un messaggio che mi è arrivato questa mattina via whatsapp.

Poi continua: “Mi girano le scatole, ma nel tempo in cui tiro fuori lo smartphone e mi preparo per immortalarlo, questo incivile rimette l’arnese nei pantaloni e si allontana tornando verso il bar. Ho potuto fotografare solo il risultato della sua produzione da ubriaco. Una lunga puzzolente pisciata umana lasciata per strada.”

“Poco dopo, nemmeno un minuto, un secondo uomo lascia il bar per accingersi a fare la stessa cosa. Però mi vede, ho lo smartphone puntato su di lui. Allora se la tiene e torna al bar. Ma dico io, non ce l’hanno il gabinetto? Oppure non lo mettono a disposizione dei clienti? Oppure a Ossona è frequentata di notte da persone che non conoscono l’uso che la gente civile fa del gabinetto?”

Non dirò chi mi ha inviato il messaggio. In questo caso l’incivile è stato molto fortunato. Hanno inquadrato solo la sua inciviltà, ma se mi capita l’occasione di avere nelle mani di qualcuno che riesce a a centrarlo con l’obiettivo, pubblico la foto della sua faccia e anche quella del contenuto dei suoi pantaloni mostrato in pubblico.

Buon san Bartolomeo a tutti gli ossonesi.

