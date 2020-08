Pescati a rubare alcolici picchiano la guardia giurata. Poi provano anche con i carabinieri

Milano. Ieri sera alle 23:30 gli uomini sono entrati all’interno del Carrefour h24 di via Santa Marcellina 8 a Milano e per rubare alcolici. Sono stati sorpresi dall’ addetto alla vigilanza e per fuggire lo hanno colpito a calci e pugni minacciandolo poi di morte con una forbice.

Annunci sponsorizzati

Immediata chiamata al nue 112 e, oltre alle ambulanze dei soccorritori, sono arrivati anche i Carabinieri del nucleo radiomobile di Milano che hanno potuto intervenire rapidamente. I militari giunti sul posto hanno preso praticamente in flagranza due ragazzi. Si tratta di un italiano di 21 anni e di un cittadino del Madagascar 23enne. Entrambi sono celibi, nullafacenti e già conosciuti dalle forze dell’ordine. Bloccarli non è stato semplice perché, vistosi scoperti, hanno ingaggiato una colluttazione anche con i carabinieri.

Fortunatamente nessun carabiniere è rimasto ferito e, verso le 13:30 del 3 agosto, i due sono stati portati a San Vittore in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria. Sono accusati di rapina in concorso, resistenza a pubblico ufficiale e porto d’armi atti ad offendere. Le forbici utilizzate per la rapina sono state sequestrate e quanto rubato istituito al proprietario.

Condividi e rendilo virale Twitter

WhatsApp

Facebook

Telegram