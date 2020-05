Manifestazione 4 maggio. Gilet gialli e mamme coraggio sfidano lo Stato, distanziati

Milano, nella città che ripartiva un po’ zoppicando, con la metropolitana semi deserta, la manifestazione 4 maggio del coordinamento di associazioni Agiamoadesso, di cui fanno parte anche i Gilet Gialli e l’associazione mamme Coraggio. Questa mattina non si sono assembrati, ma hanno manifestato il loro dissenso e rivendicato le loro richieste tenendosi a distanza di sicurezza.

Avevano tutti l’autodichiarazione che giustificava la loro presenza in piazza Duomo dalla mattina alle 10. Naturalmente sapevano che sarebbero stati identificati e multati, come è successo, ma hanno avuto il coraggio di sfidare la situazione e di cominciare ad incrinare quel sistema di storture che si stanno verificando nel sistema democratico, quasi come se il governo italiano volesse approfittarsi della presenza del Virus per evitare di confrontarsi con la gente.

La manifestazione si è conclusa verso le 15, con la conclusione delle operazioni di identificazione dei partecipanti, che non si sono sottratti ai controlli della polizia. Dopo la multa, due ragazzi, sapendo di non poter essere nuovamente multati per la stessa contravvenzione nell’arco delle 24 ore, ne hanno approfittato per scambiarsi un tenero bacio.

Che siano i Gilet gialli, o le mamme coraggio o le associazioni di partite iva che occupano pacificamente piazza Duomo, non importa. E’ comunque un modo per dire no, responsabilmente socialmente distanziati. Sono stati multati per contravvenzione alle regole del dpcm del 26 aprile 202 sul contenimento dell’epidemia da Covid 19.

Qui una galleria fotografica della manifestazione 4 maggio in piazza duomo a Milano Milano. Alla manifestazione ha partecipato una 50ina di persone, più quasi il doppio fra forze dell’ordine e esercito. Tutto si è svolto civilmente. Il messaggio è passato. Dire di no, con fermezza e usando la testa e la mascherina, è possibile. Sarà un po’ più difficile ottenere gli aiuti dello stato per le famiglie, come chiedevano i dimostranti.

Siamo in attesa, per una valutazione globale della manifestazione, delle notizie e delle foto dalle altre città in cui si sono svolti manifestazioni di protesta di cittadini distanziati.

