Grosso incendio nella zona industriale di Arluno. Galleria immagini

“Abbiamo sentito uno scoppio e poi un gran fumo nero che si è alzato dal cielo. Ogni tanto sentivamo un crepitio e un odore acre come di gomma di copertoni che bruciava”. Queste le parole di una delle testimoni che abita vicino a via Certosa, laddove si trova il villino da dove si è sviluppato il rogo.

Il tutto è accaduto attorno alle 13.15 di lunedì 4 maggio 2020.

Stando al racconto dei residenti e testimoni del fatto, si tratta di un’abitazione non stabilmente abitata. Nelle vicinanze: un camper e un caion con rimorchio. L’abitazione si trova nella zona industriale accessibile anche dalla via don Luigi Sturzo.

La chiamata al 112 e l’arrivo sul posto di diverse pattuglie dei Carabinieri che hanno bloccato in entrata la stessa via don Luigi Surzo e alcune delle viuzze secondarie che portano al luogo dell’incendio. L’area è stata isolata per paura di uno scoppio dei mezzi.

Nono stante l’intervento di parecchi mezzi dei Vigili del Fuoco (furgoni, autoscala, autopompa, camionetta), le fiamme sono riuscite ad intaccare alberi dall’alto fusto.

A terra, lapilli e materiale che appariva come carta bruciata dalle dimensioni di carte da gioco.

Al momento non siamo in grado di dare ulteriori informazioni perchè l’operazione è ancora in atto davanti ai nostri occhi.

