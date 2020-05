Nervosetto con mezz’etto. “È la scorta. Mezz’etto di fumo per il lockdown”

È stato quindi denunciato per detenzione di sostanza stupefacente e sanzionato per la violazione delle norme di prevenzione del contagio da Covid 19.

Quando il poliziotti lo hanno trovato, il 27enne ha detto che si trattava della sua scorta personale per il periodo di lockdown della città. Durante la perquisizione domiciliare, è stato trovato un bilancino di precisione.

Milano , il nervosismo ha tradito un 27enne ecuadoregno fermato per un controllo dalla squadra mobile in corso Lodi il 30 aprile. Un nervosismo motivato dal fatto che all’interno della borsa che teneva a tracolla aveva un involucro con quasi mezz’etto di fumo, di marijuana.

Ilaria Maria Preti

Giornalista metà Milanese e metà Mantovana. Ho iniziato giovanissima con cronaca, cibo e politica. Per anni a Tvci, una delle prime televisioni private, appartengo alla storia della televisione, quasi nella stessa linea temporale dei tirannosauri. Dal 2000 fino alla fine nel dicembre 2019, speaker di Radio Padania libera, scrivo su alcune testate, qua e là, coordino le redazioni di Co Notizie, Nord Notizie e di altri portali di informazione. Sono anche un Web and Seo Editor Specialist.