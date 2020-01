Discarica con sostanze pericolose tra Arluno e Marcallo

Non la solita discarica, quella segnalateci dai lettori. La stessa che si trova in una via laterale alla rotonda del centro commerciale Famila, che si trova a sua volta sul territorio di Arluno, al confine con il ponte che porta a Marcallo. La stradina è senza uscita e porta a una ditta dismessa.

Appena imboccata la stradina (ci passa giusto un furgoncino), ci si imbatte in diversi bidoni di vernice, sversata a terra e nell’ambiente.

Poco più in là altri contenitori di solvente o comunque di sostanze chimiche non ben identificate.

Materiale edile, mobili, un piccolo frigorifero (con tanto di gas refrigerante nocivo che dovrebbe invece essere smaltito in maniera opportuna).

E ancora, peluches, rifiuti di ogni genere e poi una valigia con tanto di libri, spartiti musicali, libri di testo di geometria. Niente documenti però. La valigia, con il contenuto, è stata rubata a qualcuno?

Beh, lascia riflettere anche il fatto che sul posto è stata abbandonata anche una targa di automezzo. Forse anch’essa rubata. Del resto, negli ultimi tempi non è raro che dalle auto vengano rubate proprio le targhe ed usate (una volta rimontate su un altro veicolo) per depistare le indagini nel caso di vetture usate a fini criminosi.

Un vero scempio