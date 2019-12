Nasce su Co Notizie la rubrica della poesia, a cura di Giovanni Elidio Chiastra

Nato a Berceto (Pr) il 3 agosto 1944. Un’infanzia non facile, una giovinezza in giro per il mondo a lavorare, mantenendo nel cuore i luoghi, i costumi e le usanze dei posti vissuti. Quando ha potuto fermarsi in un luogo fisso, i ricordi e le emozioni di tante vite vissute sono diventate poesia. Ora abita a Casorezzo (Mi). Innumerevoli i riconoscimenti ottenuti: il Premio Letterario Internazionale Città di Sarzana (2017), Premio internazionale di poesia “Città di Pontremoli”, finalista al Wilde Europea Award (2016) e molto altro ancora. Ha collaborato con i Jalisse per una canzone con il componimento “Ultimo contatto” (2016).

OLTRE LE TENEBRE

Si accendono le luci,

Illuminando le notti, truci,

Che si perdon nell’oscurità

Del tempo, e nell’esistenza

Che prosegue, ma non è eterna.

Un lumino di speranza

Che incita l’anima

A non vagare più nel buio,

Per non disperdere il corpo

Ai tranelli della notte,

Senza luna e senza stelle.

Questo baglior apre uno spiraglio,

Eliminando della notte il buio

Che si insidiava follemente

Nei meandri della mente.

Tutto appare più reale,

Ponendoci di fronte alla vita attuale,

Con i suoi tradimenti, e le insidie

Nascoste dalle tenebre.

Or che esse son fuggite,

Or si posson combattere,

È possibile anche vincerle

Perché non son più nascoste.

Ti senti rinato,

È bello quello che hai fatto,

E, senza il minimo tormento

Affronti la vita contento.