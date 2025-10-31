News Zoom

Milano, Per Halloween ancora spazzatura cinese con marchio CE. Interviene la Guardia di finanza

In vista della festività di Halloween, la Guardia di Finanza di Milano ha intensificato i controlli sul territorio per contrastare contraffazione e commercio abusivo. L’operazione, condotta dai militari del 1° Nucleo Operativo Metropolitano, ha portato al sequestro di oltre 118mila articoli tra decorazioni e accessori per feste venduti in un negozio in zona Loreto. Il materiale era gestito da un commerciante di nazionalità cinese e presentava la marchiatura “CE” indebitamente apposta, una pratica ingannevole che poteva trarre in errore i consumatori sulla qualità e sicurezza dei prodotti.

💰 Sequestrati 118mila articoli per Halloween pericolosi

I finanzieri hanno sequestrato 118.453 articoli, molti dei quali legati alla ricorrenza di Halloween, e ritenuti non conformi alle normative di sicurezza. Alcuni prodotti, secondo i controlli, risultavano potenzialmente pericolosi per la salute, perché privi delle garanzie richieste per la commercializzazione in Europa. Durante le verifiche, i militari hanno anche acquisito documentazione utile a ricostruire l’intera filiera di distribuzione, per risalire ai fornitori e capire l’origine del materiale.

💰 Denunciato il titolare del negozio

Il titolare dell’attività è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Milano per frode in commercio e vendita di prodotti industriali con segni mendaci. L’intervento rientra in un più ampio piano di controlli della Guardia di Finanza dedicato alla tutela del consumatore e della concorrenza leale.

