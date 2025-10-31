Incidente a Pieve Emanuele. Rotola giù dalla scarpata col camion pieno di farine animali. Salvo per miracolo

Letture: 2.434

Questa mattina, poco prima delle 10, a Pieve Emanuele (frazione Fizzonasco), un camion che trasportava farine animali è finito fuori strada in via Fizzonasco, ribaltandosi in una scarpata profonda circa sei metri. Alla guida c’era un uomo di 48 anni, rimasto ferito ma cosciente. La chiamata di soccorso è arrivata alla centrale operativa del 112 alle 9:57.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco di Milano, gli agenti della polizia locale di Pieve Emanuele e i sanitari del 118 con l’automedica dell’AAT di Pavia e un’ambulanza della Croce Amica di Basiglio.

🚒 L’intervento dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco del Distaccamento di via Sardegna, con il supporto dei mezzi UNIMOG e Gru, hanno operato per oltre un’ora per estrarre il camionista dall’abitacolo e mettere in sicurezza il mezzo pesante. La cabina del Tir era rimasta parzialmente schiacciata dal peso del carico, rendendo complesse le manovre di soccorso. L’uomo, una volta estratto, è stato affidato ai sanitari che lo hanno stabilizzato e trasportato in codice giallo all’ospedale Humanitas di Rozzano.

🚓Le cause dell’incidente non sono ancora determinate

La polizia locale di Pieve Emanuele ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Le prime ipotesi parlano di una perdita di controllo del camion, ma non si esclude un problema tecnico, un cedimento del ciglio della strada oppure di un malore del conducente. Tutte cose possibili, ma saranno i periti a fornire certezze. La strada è ancora parzialmente chiusa per consentire prima i soccorsi e poi la rimozione del Tir e il recupero del carico. I tecnici comunali interverranno per verificare la tenuta della scarpata e la presenza di eventuali sversamenti, ma le farine animali non dovrebbero essere degli inquinanti.