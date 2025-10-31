Castiglione delle Stiviere. Incendia rifiuti e lancia bottiglie contro i carabinieri

Letture: 2.101

Ieri pomeriggio a Castiglione delle Stiviere, in via Dunant, un marocchiono di 23 anni residente in paese, ha dato fuoco a un cumulo di rifiuti, provocando l’intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri. L’uomo, in evidente stato di alterazione psico-fisica, per non dire ubriaco e strafatto, è già noto alle forze dell’ordine per precedenti episodi di disturbo e comportamenti violenti.

Inserzioni

🚒 Incendio e intervento dei vigili del fuoco

Le fiamme si sono alzate rapidamente dal mucchio di rifiuti accatastato lungo la strada, costringendo i vigili del fuoco di Castiglione delle Stiviere a intervenire per evitare che l’incendio si propagasse alle abitazioni vicine. L’area è stata messa in sicurezza e il fuoco domato in pochi minuti, ma il responsabile era ancora nei paraggi. Forse voleva rifarlo.

Inserzioni

🚔 Aggressione ai carabinieri e fuga

Quando i carabinieri della Stazione di Castiglione delle Stiviere e una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile, lo hanno fermato per chiedergli i documenti, il 23enne ha reagito con violenza. Alla vista dei militari ha lanciato diverse bottiglie di vetro, una delle quali ha colpito l’auto di servizio danneggiandola, poi ha tentato di fuggire a piedi. L’inseguimento è durato pochi minuti: il giovane è stato raggiunto e bloccato dai carabinieri, che lo hanno poi accompagnato in caserma per l’identificazione. Il 23enne è stato denunciato all’autorità giudiziaria per violenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e accensioni ed esplosioni pericolose.