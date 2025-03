Milano, Porta Romana. Maranza: rapina violenta in via Cirene: 2 arresti

Letture: 2.473

Sabato 8 marzo, intorno alle 21:15, in via Cirene, zona Porta Romana, a Milano si è verificata una violenta rapina. Un 21enne italiano, in compagnia di un amico, mentre camminava per strada, è stato accerchiato da 5 uomini, categoria maranza. Uno di loro ha estratto un oggetto scuro dalla giacca, simile a un accendino a fiamma ossidrica, e lo ha minacciato per strappargli la collanina d’oro. Dopo aver preso la collanina alla vittima, i rapinatori si sono poi dati alla fuga in direzione di piazzale Libia, ma grazie alle descrizioni fornite dalle vittime, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e quelli del Commissariato Monforte Vittoria, inviati sul posto dalla centrale operativa del Nue 112, hanno rapidamente individuato 2 dei responsabili.

Si tratta di due 20enni nordafricani, un marocchino e un tunisino, entrambi irregolari sul territorio nazionale e già noti alle forze dell’ordine. Il tunisino, fermato per un controllo dei documenti, aveva ancora con sé il ciondolo d’oro appena sottratto alla vittima. Entrambi i maranza sono stati arrestati per rapina aggravata. Le indagini proseguono per risalire agli altri tre complici ancora in fuga. Sono infatti stati ripresi da alcune delle telecamere della zona.

