Portello, Milano. Rapina al peperoncino sulla 90: 35enne algerino arrestato dopo un inseguimento

Letture: 1.589

Linea 90, notte di paura in zona Portello. Un passeggero è stato rapinato e aggredito con spray urticante. La violenta rapina si è verificata nella notte tra domenica e lunedì. Erano le 2:00 del mattino quando un 53enne italiano, in dormiveglia su un autobus della linea 90, ha sentito qualcuno toccarlo. Poco dopo si è reso conto che il suo cellulare era sparito. L’uomo ha immediatamente seguito il ladro, che nel frattempo era sceso alla fermata di viale Serra, all’angolo con via Colonna, zona Portello.

Annunci

Annunci

Appena raggiunto dalla vittima, il malvivente lo ha colpito con un pugno e gli ha spruzzato dello spray al peperoncino prima di tentare la fuga in direzione di piazzale Lotto. L’allarme è stato lanciato subito, e gli agenti del Commissariato Quarto Oggiaro si sono messi sulle tracce del rapinatore. Il 35enne algerino, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti, è stato individuato mentre cercava di nascondersi, acquattandosi tra alcune auto in sosta. Quando si è accorto di essere stato visto, ha tentato un ultimo scatto correndo verso via Scarampo, ma è stato bloccato e arrestato per rapina aggravata.

Annunci

Annunci

Nota della redazione

I giornalisti di Co Notizie News Zoom lavorano duramente per informare e seguono l'evoluzione di ogni fatto. L'articolo che state leggendo va, però, contestualizzato alla data in cui è stato scritto. Qui in basso c'è un libero spazio per i commenti. Garantisce la nostra libertà e autonomia di giornalisti e il vostro diritto di replica, di segnalazione e di rettifica. Usatelo!Diventerà un arricchimento della cronaca in un mondo governato da internet, dove dimenticare e farsi dimenticare è difficile, ma dove la verità ha grande spazio.