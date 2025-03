Rapina in via Padova, a Milano: 2 arresti in flagranza per un’aggressione

Letture: 1.312

All’alba dello scorso venerdì 7 marzo, i poliziotti del commissariato Lambrate hanno arrestato in flagranza 2 persone per rapina in via Padova a Milano, mentre effettuavano delle pattuglie mirate al contrasto dei reati predatori. Poco dopo le 6:30 di quella mattina, gli agenti del Commissariato Lambrate hanno sorpreso 2 giovani mentre aggredivano a calci e pugni un uomo in strada. Alla vista della pattuglia, i due aggressori, 2 peruviani di 18 e 24 anni, hanno tentato la fuga, ma dopo un breve inseguimento a piedi sono stati bloccati e arrestati dai poliziotti.

La vittima, un 40enne ecuadoriano, ha riavuto il suo borsello che gli era stato rubato durante l’aggressione. I due rapinatori, essendo stati arrestati in flagranza e senza quindi nessuna possibilità di dubbio sulla loro colpevolezza sono stati portati nelle camere di sicurezza della questura, dove sono stati effettuati tutti i riti necessari, l’arresto è già stato convalidato e sono già comparsi davanti al giudice per il processo per direttissima.

Solo al quel punto la notizia è stata resa nota dal tribunale. Non sappiamo ancora, però, quale decisione abbia preso il giudice nei confronti dei due. In genere, in questi casi la condanna viene eseguita immediatamente, ma la sentenza pubblicata dopo qualche giorno. Le possibilità sono principalmente 2: o sono in carcere, o sono stati stati posti agli arresti domiciliari.

