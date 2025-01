San Siro. Aggressione con coltello. 19enne ferito al volto. L’aggressore ricercato dalla polizia

Letture: 2.713

Ore 17:00 circa via Mar Jonio adiacenze Selinunte, imponente spiegamento di polizia. A terra giace un giovanissimo ragazzo egiziano ferito gravemente al volto con arma da taglio da un coetaneo, pure lui egiziano.

I motivi della lite non sono noti, la polizia mantiene il riserbo. L’aggressore di lì a poco viene segnalato in fuga in direzione Esselunga di via Morgantini. PIntorno alle 17:30 arriva una prima ambulanza, della Misericordia di Milano e, dopo le cure sul posto, trasportano il 19enne in ospedale, in codice giallo.

Molti i curiosi assembrati intorno essendo il luogo un piccolo parco urbano frequentato perlopiù da famiglie di immigrati con bambini. Si tratta dell’ennesimo fatto di cronaca che si aggiunge ormai ad una lunga serie di problemi che affliggono il Quartiere San Siro, un quartiere dimenticato dal Sindaco Sala che ha permesso che si trasformasse, nel giro di pochi anni, in un vero e proprio ghetto.