Blitz antidroga tra Italia e Albania: 20 arresti

Questa mattina all’alba, è scattato un blitz, un’importante operazione antidroga che ha coinvolto diverse province del nord Italia e l’Albania. L’operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Brescia e dalla Spak albanese, si è concentrata sul traffico di ingenti quantitativi di cocaina provenienti dal Sudamerica. In questo momento sono in corso gli arresti e le notifiche dei provvedimenti cautelari in ambedue i paesi. 12 persone sono state portate in carcere e altre 8 sono indagate.

Si tratta della disarticolazione della famosa via dell’est, che immette droga dei cartelli sudamericani in Europa passando dai paesi del’est. Le perquisizioni si stanno svolgendo nelle province di Brescia, Milano, Torino, Verona, Bolzano, Cremona, Novara, Pavia, Trento e Treviso. In particolare, l’hinterland milanese è stato il teatro di sequestri e perquisizioni mirate. L’Albania non è ancora in Europa quindi la condivisione delle indagini e dei provvedimenti sono frutto di accordi presi direttamente fra le autorità giudiziarie. Siamo in attesa di altri particolari sull’operazione.