Incendio nella notte a Milano. 4 feriti in ospedale

La scorsa notte, poco prima delle 00.40, un incendio è divampato in un appartamento al secondo piano di un edificio in via Niccolini 25, nel quartiere di via Sarpi a Milano. Quattro persone salvate dai Vigili del fuoco e affidate ai soccorritori del 118 che le hanno trasportate in ospedale. Accusavano i sintomi tipici dell’inalazione di fumi: due ragazzi erano in codice verde e due adulti in codice giallo.

Il comando dei Vigili del fuoco è intervenuto tempestivamente sul posto con quattro automezzi di pronto soccorso (APS), un’autoscala, un’autobotte e un carro soccorso. Grazie alla rapidità dell’intervento, le fiamme sono state controllate e circoscritte in pochi minuti, evitando che si propagassero agli altri appartament.

Le operazioni di bonifica dell’area sono durate oltre tre ore e si sono concluse alle 5:30 di questa mattina. Durante questo periodo, i vigili del fuoco hanno lavorato per mettere in sicurezza l’edificio e assicurarsi che non vi fossero ulteriori focolai nascosti, e per effettuare i rilievi che potranno servire per stabilire le cause dell’incendio.

