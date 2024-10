Milano insolita: itinerari nascosti tra design, storia e sapori autentici

Letture: 2.141

Milano è una città che rivela i suoi segreti a chi sa guardare oltre la superficie. Dietro la sua immagine di metropoli frenetica e innovativa, si nasconde un’anima più intima fatta di piccoli borghi urbani, botteghe storiche e angoli di design che sfuggono ai circuiti turistici.

Dall’arte contemporanea di Isola ai mercati di Lambrate, questo itinerario ti porta alla scoperta di una Milano diversa, quella vissuta dai milanesi stessi. Se arrivi in auto, studia in anticipo dove trovare un parcheggio Stazione Centrale di Milano per semplificare molto i tuoi spostamenti, permettendoti di muoverti agevolmente tra i quartieri più autentici e creativi della città, senza la pressione del traffico o la ricerca disperata di un posto auto. Con soluzioni vicine alla stazione, è facile collegarsi ai principali punti di interesse.

Isola: dove il passato industriale incontra la street art

Il quartiere Isola è forse uno degli esempi più chiari di come Milano riesca a fondere storia e modernità. Un tempo considerato un quartiere operaio ai margini della città, oggi è uno dei centri più vivaci del design e dell’arte contemporanea. Le tracce del passato industriale si mescolano alla street art che decora le facciate degli edifici, creando un dialogo unico tra tradizione e innovazione. Alcuni murales raccontano storie dimenticate del quartiere, come l’ex Trotto di Milano, un ippodromo che fu il cuore delle scommesse e delle giornate di festa di un’altra epoca.

Tra le tante attrazioni, il Mercato di Isola è una vera perla per chi ama l’artigianato e i prodotti locali. Qui, ogni weekend, giovani creativi propongono abbigliamento, accessori e oggetti di design in uno scenario che incarna il dinamismo milanese. Per una pausa, il Frida Café è un locale iconico che riflette l’anima artistica del quartiere: informale, accogliente e con un cortile che è una piccola oasi verde tra i palazzi.

Lambrate: cuore del design contemporaneo

Anche Lambrate è un quartiere in piena trasformazione , famoso soprattutto per il Fuorisalone, ma attivo tutto l’anno grazie alle gallerie e agli spazi creativi che animano la zona. Il passato operaio è ancora visibile nelle vecchie fabbriche convertite in studi di design, come l’ex stabilimento Innocenti, celebre per aver dato vita alla Lambretta. Oggi, in quei capannoni, si trovano laboratori e atelier che propongono mostre temporanee e installazioni all’avanguardia, come quelle organizzate da Ventura Lambrate.

Se desideri un’esperienza culinaria speciale, non puoi perderti L’Erba Brusca, un ristorante noto per la sua cucina biologica e la cura con cui valorizza gli ingredienti locali. Situato lungo il Naviglio della Martesana, rappresenta un angolo di tranquillità lontano dal caos urbano.

Sapori autentici: trattorie e ristoranti nascosti

Per chi vuole assaporare la vera cucina milanese, ci sono trattorie che continuano a mantenere vivi i sapori di un tempo. Tra le più famose c’è la Trattoria Masuelli San Marco, che dal 1921 offre piatti della tradizione come il risotto giallo e la costoletta alla milanese. Qui, il tempo sembra essersi fermato: dalle tovaglie a quadri alle foto in bianco e nero alle pareti, tutto racconta una Milano d’altri tempi.

Per un’esperienza più moderna, la zona di Porta Venezia offre un melting pot gastronomico in cui si mescolano cucine di tutto il mondo. Tra i ristoranti più apprezzati c’è Riad Majorelle, che offre un’autentica cucina marocchina, perfetta per chi cerca qualcosa di diverso ma comunque intimo e accogliente.

Mostre temporanee e designer emergenti

Milano è la capitale del design non solo durante il Salone del Mobile, ma tutto l’anno, grazie alle numerose mostre temporanee che animano i suoi spazi culturali. Il Museo del Novecento, con la sua vista mozzafiato su Piazza del Duomo, è una delle mete preferite dai milanesi per chi ama l’arte moderna e contemporanea. Oltre alla collezione permanente, ospita regolarmente mostre che esplorano le ultime tendenze artistiche.

Un altro spazio da tenere d’occhio è Base Milano, nel quartiere Tortona, un centro culturale che promuove eventi legati al design, alla tecnologia e alle arti visive. Le installazioni qui sono spesso interattive e propongono riflessioni sul futuro del vivere urbano.