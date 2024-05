Ossona. Furto in auto. Si cercano testimoni

Si stanno cercando testimoni per un furto in auto accaduto tra le 20:30 e le 21 di venerdì 24 maggio, a Ossona, all’altezza del numero 5 di via Guglielmo Marconi, Qualcuno ha forzato il finestrino di un furgone, rompendo il finestrino e rubando una valigetta Azzurra. Il proprietario del furgone, Michele Coslet, sta cercando possibili testimoni.

Pubblicità

Chi ha visto qualcosa o l’uomo che si è allontanato con la valigetta dalla zona di via Marconi può raccontare quanto ho visto alla stazione dei Carabinieri di Corbetta oppure mettersi in contatto con il proprietario anche tramite il nostro giornale, oppure tramite i social. Le telecamere installate in questi mesi non sono probabilmente ancora in funzione, oppure non ce n’è nessuna installata su via Marconi, che è una delle vie di accesso al paese.

Pubblicità

Non è il primo furto in auto subito da Coslet. Tre settimane fa Coslet aveva parcheggiato un furgone nel parcheggio all’angolo tra la via Donatori di Sangue via XI Febbraio. Anche in questo caso il ladro aveva rotto il finestrino per rubare cose da all’interno. Deve essere successo la sera tardi oppure alla notte perché il proprietario se n’è accorto al mattino seguente. Anche in quel punto sembrano non esserci telecamere o, se ci sono, non funzionano ancora nonostante i due parcheggi siano contigui alle entrate di Villa Litta, municipio di Ossona e quindi stabile pubblico che dovrebbe essere sottoposto a sorveglianza.

Pubblicità

assona negli ultimi anni il fenomeno dei furto in auto è aumentato esponenzialmente. Si tratta di una tipologia di furto tipica di tossicodipendenti o disperati che creano un danno economicamente notevole per portare via spesso poche monetine, paio di occhiali oppure altri oggetti di valore marginale che vengono poi venduti nei mercatini del riciclaggio a Milano. Tutto per comprarsi l’ennesima dose.